Соседи смотрят с завистью, потому что я поливаю огурцы этим в конце лета и им назло собираю богатый урожай до осени
- 07:13 13 августа
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- Служба новостей
Этому рецепту меня научила бабушка, ее огуречная грядка всегда стояла дольше соседских, рассказала мне автор телеграмм-канала «Моя дача, огород». А все потому, что в конце лета огурцы, кабачки начинают терять свой идеальный изумрудный окрас.
Всему виной бактерии и грибковые заболевания, которые сначала вроде бы совсем не заметны. Особенно если стояла дождливая погода и ночи были совсем не теплые, она рекомендует сделать натуральную подкормку, которая защитит от плесени, грибков и других патогенных микроорганизмов.
Для чего нужна уксусная кислота огурцам? Мало кто знает из садоводов, что уксусная кислота способна снизить активность вредных грибков до минимума. В такой подкисленной среде они быстро гибнут и не в состоянии размножаться.
Обрабатывать уксусом можно огурцы, томаты, кабачки, баклажаны. Вам понадобится уксус 9% и обычная перекись водорода. Перекись усилит действие уксуса и насытит клетки растений необходимым кислородом. Разведите в 10 литрах воды 6 столовых ложек 9%-го уксуса и добавьте 100 грамм перекиси водорода.
И тщательно попрыскайте растения и землю на грядке — это важно, чтобы победить грибок, нужно всё обработать максимально качественно. Мучнистая роса, плесень, гниль, мошки, тля — это далеко не полный список того, с чем справляется уксус. Также уксусная кислота увеличит количество углерода в воде и поможет листьям благополучно скушать его.
А какими рецептами для получения хорошего урожая овощей пользуетесь вы? Делитесь своими секретами, и люди не раз вспомнят добрым словом, пишет kubnews.ru.