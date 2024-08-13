Соседи смотрят с завистью, потому что я поливаю огурцы этим в конце лета и им назло собираю богатый урожай до осени

Этому рецепту меня научила бабушка, ее огуречная грядка всегда стояла дольше соседских, рассказала мне автор телеграмм-канала «Моя дача, огород». А все потому, что в конце лета огурцы, кабачки начинают терять свой идеальный изумрудный окрас.

Всему виной бактерии и грибковые заболевания, которые сначала вроде бы совсем не заметны. Особенно если стояла дождливая погода и ночи были совсем не теплые, она рекомендует сделать натуральную подкормку, которая защитит от плесени, грибков и других патогенных микроорганизмов.