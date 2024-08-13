Чем обработать клубнику после сбора урожая от болезней и вредителей. Надежное средство

Фото из архива "Про Города"

Если клубника на вашем участке оказалась больна или заражена вредителями, то после сбора урожая ее обязательно нужно обработать. Вариантов есть несколько. «Если есть проблема с хрущами, нематодой в почве, то лучше использовать почвенные бактериальные инсектициды, – говорят специалисты. – Если замучили долгоносики и другие вредители, используйте Актару и любые другие подобные препараты».

С учетом того, что ягоды в этом сезоне больше собирать не будете, опрыскивайте или поливайте. Препарат разложится через 30 дней и в следующем сезоне его вообще не останется.

Если был земляничный или паутинный клещ, то самый эффективный способ воспользоваться препаратами с серой. Это будет защита от болезней и от вредителей. Можно взять коллоидную серу 80 гр на 10 литров воды и опрыскать растения очень тщательно, в том числе почву. Обработку нужно проводить через 3 дня 5 раз минимум.

Если была большая проблема с мучнистой росой и другими болезнями, то тогда обрабатываем сначала медесодержащими препаратами. Например, бордоской жидкостью, а через 3-4 дня заселяем полезными микроорганизмами. К примеру, сенной палочкой.