Чем обработать клубнику после сбора урожая от болезней и вредителей. Надежное средство
- 07:15 13 августа
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- Служба новостей
Если клубника на вашем участке оказалась больна или заражена вредителями, то после сбора урожая ее обязательно нужно обработать. Вариантов есть несколько.
«Если есть проблема с хрущами, нематодой в почве, то лучше использовать почвенные бактериальные инсектициды, – говорят специалисты. – Если замучили долгоносики и другие вредители, используйте Актару и любые другие подобные препараты».
С учетом того, что ягоды в этом сезоне больше собирать не будете, опрыскивайте или поливайте. Препарат разложится через 30 дней и в следующем сезоне его вообще не останется.
Если был земляничный или паутинный клещ, то самый эффективный способ воспользоваться препаратами с серой. Это будет защита от болезней и от вредителей. Можно взять коллоидную серу 80 гр на 10 литров воды и опрыскать растения очень тщательно, в том числе почву. Обработку нужно проводить через 3 дня 5 раз минимум.
Если была большая проблема с мучнистой росой и другими болезнями, то тогда обрабатываем сначала медесодержащими препаратами. Например, бордоской жидкостью, а через 3-4 дня заселяем полезными микроорганизмами. К примеру, сенной палочкой.
Обратите внимание, что медный купорос для клубники использовать нельзя, он может убить ваши растения, пишет izvmor.ru.