Эксперты Роспотребнадзора проверили состояние почвы и грунтовых вод у санкционированной свалки в Сыктывкаре
- 13:45 12 августа
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- Инесса Богатая
Роспотребнадзор Коми провел проверку полигона твердых бытовых отходов в Дырносе. Плановое мероприятие касалось работы ООО "Эко-сфера", обслуживающего данный полигон.
Специалисты оценили, как хранятся твердые бытовые отходы и соблюдаются ли санитарные нормы по охране подземных вод, почвы и воздуха. Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии провела анализ почвы и воды из контрольных скважин, расположенных вверх и вниз по течению грунтовых вод, по микробиологическим и паразитологическим параметрам.
По итогам лабораторных исследований было установлено, что образцы почвы эпидемически безопасны и соответствуют требованиям актуального законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Вода также соответствует санитарным нормам.
Выдано предписание на очищение обводного канала полигона от отходов в установленные сроки, контроль за исполнением которого осуществляет Управление.