Эксперты Роспотребнадзора проверили состояние почвы и грунтовых вод у санкционированной свалки в Сыктывкаре

Роспотребнадзор Коми провел проверку полигона твердых бытовых отходов в Дырносе. Плановое мероприятие касалось работы ООО "Эко-сфера", обслуживающего данный полигон.

Специалисты оценили, как хранятся твердые бытовые отходы и соблюдаются ли санитарные нормы по охране подземных вод, почвы и воздуха. Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии провела анализ почвы и воды из контрольных скважин, расположенных вверх и вниз по течению грунтовых вод, по микробиологическим и паразитологическим параметрам.