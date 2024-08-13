Очередное ДТП с пострадавшим велосипедистом произошло в Коми
- 09:00 13 августа
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- Татьяна Зубова
В Сосногорске под колеса авто попал 53-летний велосепелист. Информацию об этом подтвердили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Коми.
Как следует из материалов слов дела, происшествие случилось вчера, 12 августа, около девяти вечера.
Мужчина, управляя автомобилем "Ваз", ехал по улице Нагорной. Напротив дома №8 водитель "пятнадцатой" не уступил дорогу и наехал на велосипедиста, который двигался во встречном направлении. От удара пострадавший получил травмы различной степени тяжести.
Напомним, днём ранее другая авария, в которой пострадал велосипедист, едва не закончилась трагедией. На трассе "Вятка" На большой скорости иномарка сбила мужчину на велосипеде. Дело в том, что последний пересекал дорогу вне пешеходного перехода на неосвещаемом участке дороги Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу. Среди прочих пациенту диагностировали кому второй и третьей степени, а также ушиб мозга