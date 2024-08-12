Гастрономический фестиваль "ШаньгаФест" впервые пройдет в центре Сыктывкара
- 15:45 12 августа
- 0+
- Инесса Богатая
С 20 по 22 августа в республике состоится шестой фестиваль еды "ШаньгаФест", сообщила пресс-служба Министерства экономического развития Коми.
В этом году фестиваль объединяет профессиональную программу для работников общепита и открытую гастрономическую зону, находящуюся в центре столицы республики.
20 августа стартует важный обучающий семинар для рестораторов, владельцев кафе и шеф-поваров региона, который проведет приглашенный гость – автор методических пособий, руководитель проекта "Гастрономическая карта России" и лауреат правительственной премии Екатерина Шаповалова. Эксперт по гастрономическому туризму расскажет о развитии местной кухни и современных тенденциях. Участники семинара обсудят с экспертами возможные пути развития региональной кухни, учитывая местные продукты и национальные особенности, чтобы она стала привлекательной как для местных жителей, так и для приезжих.
22 августа, в День Республики, в центре столицы региона пройдет кулинарный праздник. Территория от пересечения улиц Коммунистической и Советской до сквера возле Стефановской площади превратится в открытую зону для массового пикника с фудтраками и ресторанными домами. Участники проекта "Гастрономическая карта России", а также представители из различных регионов России предложат свои блюда.
Для посетителей "ШаньгаФеста" подготовлена разнообразная развлекательная программа: кулинарные мастер-классы, интерактивные зоны и ярмарка народных ремесел. На сцене пройдут показательные мастер-классы от Екатерины Шаповаловой с участием шеф-поваров, презентации и дегустации блюд, розыгрыши и другие события. Ведущим развлекательной программы станет известный шоумен из Сыктывкара Константин Басков.