В Республике Коми организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области
- 23:20 9 августа
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- Инесса Богатая
В Коми начался сбор необходимых вещей для помощи жителям Курской области, пострадавшим от нападений украинских неонацистов. Гуманитарную помощь можно принести в местные отделения партии "Единая Россия", а в Сыктывкаре - в Волонтерский центр Партии, расположенный по адресу: ул. Интернациональная, д. 106.
"Киевский режим вновь проявил свою жестокость, атакуя мирных граждан и разрушая жилые дома. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Коми готова предоставить любую необходимую помощь. Победа останется за Великой Россией", - заявил секретарь Коми отделения партии "Единая Россия", глава Республики Коми Владимир Уйба.
Необходимо собрать следующие предметы для курян: средства гигиены (зубные щетки, пасты, мыло, шампуни, порошок, туалетная бумага и прочее), мелкая бытовая техника (чайники, переносные плитки, маленькие газовые баллоны), инструменты, генераторы, медикаменты, продукты длительного хранения. Вся собранная помощь будет направлена в Курскую область.
Финансовую поддержку можно оказать через фонд "Добрая Республика".