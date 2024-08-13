ВТБ и Ростех заключили соглашение на форуме «Армия-2024»

Банк ВТБ и Ростех на полях Международного военно-технического форума «Армия-2024» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет направлено на обеспечение эффективной внешнеэкономической деятельности Корпорации.

Подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ Валерий Лукьяненко и заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.

Ростех и ВТБ будут развивать и укреплять сотрудничество в сфере обеспечения международных расчетов с иностранными партнерами, а также повышать эффективность финансовой деятельности с зарубежными контрагентами. Кроме того, Банк ВТБ намерен финансировать проекты Корпорации и предоставлять услуги торгового финансирования для поддержки экспорта и импорта.