ВТБ и Ростех заключили соглашение на форуме «Армия-2024»
- 09:50 13 августа
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Банк ВТБ и Ростех на полях Международного военно-технического форума «Армия-2024» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет направлено на обеспечение эффективной внешнеэкономической деятельности Корпорации.
Подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ Валерий Лукьяненко и заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.
Ростех и ВТБ будут развивать и укреплять сотрудничество в сфере обеспечения международных расчетов с иностранными партнерами, а также повышать эффективность финансовой деятельности с зарубежными контрагентами. Кроме того, Банк ВТБ намерен финансировать проекты Корпорации и предоставлять услуги торгового финансирования для поддержки экспорта и импорта.
«Подписание соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией Ростех и Банком ВТБ на форуме «Армия» подтверждает курс на сохранение и развитие всестороннего сотрудничества между нашими организациями. Сегодня перед Корпорацией стоят амбициозные задачи по существенному наращиванию потенциала отечественной промышленности. Именно в реализации данной задачи мы видим возможности для расширения сотрудничества с Банком ВТБ», - отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.
Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.