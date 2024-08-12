Тамара Глоба дала прогноз на 13 августа

Фото из архива "Про Города"

Астролог Тамара Глоба объявила, что с 13 августа начинается знаменательный, поистине эпохальный период для некоторых знаков Зодиака. По её словам, боги, будто бы сошедшие с небес, встанут на их защиту, а звёзды благоволительно осветят их путь, готовя им особые привилегии и невероятные возможности. Среди счастливчиков, которых судьба решила одарить своим особым вниманием, оказались Львы, Весы, Скорпионы и Козероги. Для них наступает алмазная полоса удачи и счастья, полная благословений и судьбоносных изменений.

Тамара Глоба, опираясь на многочисленные астрологические расчеты и собственный опыт, подчеркнула, что звезды выбрали именно эти четыре знака не случайно. Львы, обладающие природной энергией и стремлением к величию, увидят, как перед ними откроются новые горизонты и перспективы в карьерном росте. Это время, когда их лидерские качества и амбиции будут вознаграждены сполна. Начальники и коллеги начнут видеть в них те самые светила, которым стоит следовать, и это откроет двери к руководящим должностям и важным проектам.

Весы, стремящиеся к гармонии и внутреннему балансу, окажутся под мощным покровительством небесных сил, которые помогут им найти истинную гармонию как в личных, так и в деловых отношениях. Это период, когда Весы смогут обрести уверенность в своих чувствах и настроиться на волну любви и взаимопонимания. В это время многие из них, возможно, встретят свою вторую половинку или укрепят существующие отношения, достигнув предельной гармонии.

Скорпионы, славящиеся своей внутренней силой и страстью к переменам, воспользуются редким шансом разобраться с финансами и значительно улучшить своё материальное положение. Это идеальное время для инвестиций, новых проектов и финансовых расчетов, которые обернутся солидной прибылью. Во многих из них проснётся предпринимательская жилка, они решат воплотить в жизнь давние идеи, о которых давно мечтали.

Козероги, известные своим упорством и целеустремлённостью, обретут новые силы для реализации давних амбиций и планов. Этот период принесет им возможности, которые помогут продвинуться по карьерной лестнице, открыть своё дело или добиться успеха в сложных и масштабных проектах. Интуиция и упорный труд таких представителей знака будут вознаграждены сполна, и всё, к чему они приложат усилия, будут достигнуто с неожиданной быстротой.