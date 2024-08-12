Экс-сотрудник правоохранительных органов купил квартиру в Инте, чтобы получать северные надбавки
- 20:30 12 августа
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- Инесса Богатая
Заместитель прокурора Сыктывкара одобрил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пенсионера - бывшего сотрудника правоохранительных органах. Мужчина обвиняется в мошенничестве.
Согласно данным прокуратуры, в декабре 2017 года пенсионер приобрел недвижимость в Инте и зарегистрировался там. Мужчина также предоставил соответствующие данные в ведомственный отдел пенсионного обслуживания, чтобы получать северные надбавки. Однако фактически он жил в Сыктывкаре.
С января 2018 года по май 2022 года мужчина незаконно получал северную пенсию с районным коэффициентом, предназначенную для тех, кто постоянно проживает в Инте. В результате бюджету был нанесен ущерб в размере 360 тысяч рублей.
Пенсионер признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в городской суд столицы Коми.