Каждое лето, когда сады и огороды радуют нас изобилием свежих овощей, настает пора закрывать помидоры на зиму. Этот процесс уже стал традицией в нашей семье. Гости, попробовав эти помидоры, неизменно восхищаются вкусом и просят раскрыть секрет. Сегодня я поделюсь с вами домашним рецептом.

Ингредиенты:

Помидоры (лучше всего мелкие, средние и плотные) — 2 кг

Вода — 1 л

Сахар — 2 ст. ложки

Соль — 1 ст. ложка

Уксус 9% — 2 ст. ложки

Чеснок — 3-4 зубчика

Лавровый лист — 2-3 штуки

Душистый перец горошком — 5-6 штук

Укроп — 2-3 веточки

Листья хрена — 1-2 штуки (по желанию)

Приготовление:

Подготовка банок и крышек: Для начала тщательно промойте банки с содой и стерилизуйте их любым удобным способом — в духовке, на пару или в микроволновке. Крышки прокипятите в воде 10-15 минут. Помидоры: Отберите самые лучшие, плотные помидоры без повреждений. Промойте их и обсушите. Укладка в банки: На дно каждой стерилизованной банки положите веточку укропа, 1-2 зубчика чеснока, несколько горошин душистого перца и лавровый лист. По желанию, добавьте лист хрена для дополнительного аромата. Затем аккуратно уложите помидоры. Приготовление маринада: В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и сахар, доведите до кипения. Затем добавьте уксус и снимите с огня. Заливка маринадом: Залейте помидоры горячим маринадом, оставляя около 1 см до края банки. Закройте крышками и поставьте на стерилизацию в большую кастрюлю с водой. Вода должна покрывать банки до «плечиков». Кипятите на медленном огне около 10 минут. Закатка и охлаждение: Аккуратно выньте банки из воды и закатайте. Переверните вверх дном и укутайте теплым одеялом. Оставьте так до полного остывания.

Советы и хитрости:

Выбор помидоров : Лучше использовать сорта с толстой кожицей и плотной мякотью. Такие помидоры сохраняют свою форму и вкус даже после длительного хранения.

: Лучше использовать сорта с толстой кожицей и плотной мякотью. Такие помидоры сохраняют свою форму и вкус даже после длительного хранения. Дополнительные специи : Экспериментируйте с добавлением различных трав и специй. Можно добавить немного горчицы или листьев черной смородины для пикантности.

: Экспериментируйте с добавлением различных трав и специй. Можно добавить немного горчицы или листьев черной смородины для пикантности. Температура хранения: Храните заготовки в прохладном, темном месте. Идеально подходят погреба или кладовые.

Эти помидоры станут настоящим украшением любого стола. Когда зимой настает время открывать банки, аромат и вкус возвращают нас в летние дни, а гости всегда просят рецепт. Пусть и в вашем доме это бабушкино наследие приносит радость и восхищение, пишет sport24.ru.