Закатываю помидоры на зиму по бабушкиному рецепту: друзья в восторге
- 21:33 12 августа
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- Служба новостей
Каждое лето, когда сады и огороды радуют нас изобилием свежих овощей, настает пора закрывать помидоры на зиму. Этот процесс уже стал традицией в нашей семье. Гости, попробовав эти помидоры, неизменно восхищаются вкусом и просят раскрыть секрет. Сегодня я поделюсь с вами домашним рецептом.
Ингредиенты:
- Помидоры (лучше всего мелкие, средние и плотные) — 2 кг
- Вода — 1 л
- Сахар — 2 ст. ложки
- Соль — 1 ст. ложка
- Уксус 9% — 2 ст. ложки
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Лавровый лист — 2-3 штуки
- Душистый перец горошком — 5-6 штук
- Укроп — 2-3 веточки
- Листья хрена — 1-2 штуки (по желанию)
Приготовление:
- Подготовка банок и крышек: Для начала тщательно промойте банки с содой и стерилизуйте их любым удобным способом — в духовке, на пару или в микроволновке. Крышки прокипятите в воде 10-15 минут.
- Помидоры: Отберите самые лучшие, плотные помидоры без повреждений. Промойте их и обсушите.
- Укладка в банки: На дно каждой стерилизованной банки положите веточку укропа, 1-2 зубчика чеснока, несколько горошин душистого перца и лавровый лист. По желанию, добавьте лист хрена для дополнительного аромата. Затем аккуратно уложите помидоры.
- Приготовление маринада: В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и сахар, доведите до кипения. Затем добавьте уксус и снимите с огня.
- Заливка маринадом: Залейте помидоры горячим маринадом, оставляя около 1 см до края банки. Закройте крышками и поставьте на стерилизацию в большую кастрюлю с водой. Вода должна покрывать банки до «плечиков». Кипятите на медленном огне около 10 минут.
- Закатка и охлаждение: Аккуратно выньте банки из воды и закатайте. Переверните вверх дном и укутайте теплым одеялом. Оставьте так до полного остывания.
Советы и хитрости:
- Выбор помидоров: Лучше использовать сорта с толстой кожицей и плотной мякотью. Такие помидоры сохраняют свою форму и вкус даже после длительного хранения.
- Дополнительные специи: Экспериментируйте с добавлением различных трав и специй. Можно добавить немного горчицы или листьев черной смородины для пикантности.
- Температура хранения: Храните заготовки в прохладном, темном месте. Идеально подходят погреба или кладовые.
Эти помидоры станут настоящим украшением любого стола. Когда зимой настает время открывать банки, аромат и вкус возвращают нас в летние дни, а гости всегда просят рецепт. Пусть и в вашем доме это бабушкино наследие приносит радость и восхищение, пишет sport24.ru.