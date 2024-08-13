13 августа в Коми вновь вернутся дожди

Прогноз метеорологических условий по всей территории республики на 13 августа предоставлен Коми ЦГМС.

Во вторник синоптики ожидают изменчивую облачность. В ночные часы осадков практически не предвидится, а в светлое время дня вероятны легкие дожди на юге и изредка на севере региона. Ветер ожидается северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, при порывах достигая 14 метров в секунду. Ночные температуры будут колебаться в пределах +6…+11 градусов, а дневные — составят от +15 до +20 градусов Цельсия.