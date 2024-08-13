13 августа в Коми вновь вернутся дожди
- 06:30 13 августа
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- Татьяна Зубова
Прогноз метеорологических условий по всей территории республики на 13 августа предоставлен Коми ЦГМС.
Во вторник синоптики ожидают изменчивую облачность. В ночные часы осадков практически не предвидится, а в светлое время дня вероятны легкие дожди на юге и изредка на севере региона. Ветер ожидается северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, при порывах достигая 14 метров в секунду. Ночные температуры будут колебаться в пределах +6…+11 градусов, а дневные — составят от +15 до +20 градусов Цельсия.
В столице республики, Сыктывкаре, метеорологи прогнозируют изменяющуюся облачность. В ночь на 13 августа осадки маловероятны, а в дневные часы возможно выпадение небольшого дождя. Ветер будет дуть с северо-востока, его скорость составит 5-10 м/с. Ночные температуры будут находиться в диапазоне +8…+10 градусов, а дневные — в пределах +17…+19 градусов Цельсия.