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В Сыктывдинском районе и в Сыктывкаре за два месяца собрано более семи тонн старых шин

В Сыктывдинском районе и в Сыктывкаре за два месяца собрано более семи тонн старых шинФото из архива "Про Город"

С 1 июня по 31 июля 2024 года был организован прием отработанных шин от жителей Сыктывкара и Сыктывдинского района, всего собрано 7736 кг. Об этом сообщает Минприроды Коми.

По данным министерства, следующий этап приема пройдет в октябре-ноябре 2024 года по адресу: Сыктывкар, Човью, ул. 4-я Промышленная, 45. Отходы направляются на переработку специализированными предприятиями. Прием ведется только от физических лиц (до 100 кг); юридические лица и ИП обязаны самостоятельно управлять отходами.

В 2017 году планировалось создание предприятия по переработке шин в Княжпогостском районе, проект не был реализован. В 2018 году планировалось строительство предприятия в Емве, но оно не состоялось. Попытки возобновлялись в 2020 и 2023 годах. Пункт приема начал работу с 1 июня 2024 года.

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