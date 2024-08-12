В Сыктывдинском районе и в Сыктывкаре за два месяца собрано более семи тонн старых шин

С 1 июня по 31 июля 2024 года был организован прием отработанных шин от жителей Сыктывкара и Сыктывдинского района, всего собрано 7736 кг. Об этом сообщает Минприроды Коми.

По данным министерства, следующий этап приема пройдет в октябре-ноябре 2024 года по адресу: Сыктывкар, Човью, ул. 4-я Промышленная, 45. Отходы направляются на переработку специализированными предприятиями. Прием ведется только от физических лиц (до 100 кг); юридические лица и ИП обязаны самостоятельно управлять отходами.