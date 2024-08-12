В Республиканском противотуберкулезном диспансере появится новый операционный стол

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Для Республиканского противотуберкулезного диспансера был закуплен новый операционный стол. Информация об этом появилась на портале государственных закупок. На сайте размещены итоги электронного аукциона на приобретение нового медицинского аппарата. Изначальная сумма контракта составляла 3, 37 миллиона рублей.

Рассмотрев поступившие заявки, только одна удовлетворяла всем критериям. Участник данного тендера предложил выполнить контракт за 3, 17 миллиона рублей. На момент подготовки этой публикации подрядчик оставался неизвестным.

Согласно технической спецификации, операционный стол должен быть доставлен в течение 45 дней со дня подписания контракта.