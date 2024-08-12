В Республиканском противотуберкулезном диспансере появится новый операционный стол
- 20:45 12 августа
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- Инесса Богатая
Для Республиканского противотуберкулезного диспансера был закуплен новый операционный стол. Информация об этом появилась на портале государственных закупок.
На сайте размещены итоги электронного аукциона на приобретение нового медицинского аппарата. Изначальная сумма контракта составляла 3, 37 миллиона рублей.
Рассмотрев поступившие заявки, только одна удовлетворяла всем критериям. Участник данного тендера предложил выполнить контракт за 3, 17 миллиона рублей. На момент подготовки этой публикации подрядчик оставался неизвестным.
Согласно технической спецификации, операционный стол должен быть доставлен в течение 45 дней со дня подписания контракта.
Этот универсальный операционный стол должен быть оснащен четырьмя встроенными сдвоенными колесами для плановых и экстренных операций. Он предназначен для проведения торакальных и сосудистых хирургических вмешательств, операций на брюшной полости и грудной клетке, а также реконструктивных хирургических операций.