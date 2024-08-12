Житель Усинска украл у матери 88 тысяч рублей и потратил их на алкоголь

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В городе Усинске рецидивист получил срок за очередные кражи. В Усинском городском суде рассмотрено уголовное дело по отношению к 35-летнему местному жителю. Сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми. Суд выяснил, что в апреле 2024 года житель Усинска, зная данные банковских карт двух своих знакомых, использовал несколько махинаций через мобильные приложения на своем телефоне, что позволило ему украсть с их счетов около 35 тысяч рублей.

Также в начале мая 2024 года он похитил у своей матери золотые украшения стоимостью 88 тысяч рублей и сдал их в ломбард.

На похищенные деньги мужчина покупал алкоголь и продукты.

Суд признал его виновным в кражах, отметил наличие опасного рецидива и назначил наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 4 месяца в колонии строгого режима.