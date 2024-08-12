В Коми за неделю мошенники обманули почти 50 жителей республики

Согласно информации из пресс-службы МВД по Коми, в период с 5 по 11 августа мошенники обманули 49 жителей региона, похитив более 25, 9 миллионов рублей. В 40 случаях пострадавшие были осведомлены о мошеннических схемах, но несмотря на это, потеряли бдительность при общении с киберпреступниками.

Так, житель Заполярья перевел более пяти миллионов рублей, взятых в кредит, на "безопасный счет". Мошенники, выдававшие себя за сотрудников Центробанка, запугали его несанкционированным оформлением займов на его имя, после чего уговорили взять три новых кредита в разных банках. Они уверяли его, что таким образом удастся избежать кражи денег, а кредитные заявки будут аннулированы.