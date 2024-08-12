В Коми за неделю мошенники обманули почти 50 жителей республики
- 01:00 13 августа
- 12+
- Инесса Богатая
Согласно информации из пресс-службы МВД по Коми, в период с 5 по 11 августа мошенники обманули 49 жителей региона, похитив более 25, 9 миллионов рублей. В 40 случаях пострадавшие были осведомлены о мошеннических схемах, но несмотря на это, потеряли бдительность при общении с киберпреступниками.
Так, житель Заполярья перевел более пяти миллионов рублей, взятых в кредит, на "безопасный счет". Мошенники, выдававшие себя за сотрудников Центробанка, запугали его несанкционированным оформлением займов на его имя, после чего уговорили взять три новых кредита в разных банках. Они уверяли его, что таким образом удастся избежать кражи денег, а кредитные заявки будут аннулированы.
По такой же схеме киберпреступники обманули 64-летнюю сотрудницу образовательного учреждения из столицы Коми, похитив около трех миллионов рублей, и 45-летнего охранника частной компании из Воркуты, который потерял более одного миллиона рублей. Следуя указаниям "силовиков", они перевели средства на так называемый "страховой счет", чтобы избежать долгов.
Сценарий мошенничества под предлогом перерасчета трудового стажа также становится все более распространенным. В Печоре 53-летняя помощница воспитателя поверила сообщению от незнакомца в мессенджере, касающемуся ее трудового стажа. После общения с ним пенсионерка лишилась 100 тысяч рублей своих накоплений. В настоящее время по всем этим случаям возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".