Кума увидела мои чахлые петунии и долго смеялась – в таких горшках они всегда плохо растут, теперь срочно пересаживаю

Фото из архива "Про Города"

Петуния – далеко не самое капризное растение, но вот емкость для выращивания надо подобрать правильную – тогда куст будет цвести пышно и долго, пишет kubnews.ru. – Известно около 40 видов петунии, и при выборе горшка надо учитывать в первую очередь размер куста и его форму, – рассказала опытный цветовод Татьяна Моросейка. – Например, небольшим кустикам подойдут даже горшки на 2–3 литра. Им вполне достаточно такого жизненного пространства, и смотрится это очень мило. Но не стоит сажать в такой горшочек ампельные и каскадные сорта. Даже если они будут цвести, во всей красе вы их, конечно, не увидите.

Вообще, для крупных петуний рекомендуются емкости по 6–8 литров, а некоторым сортам даже до 15–30 литров. У этого растения корни развиваются быстро, и если места мало, то они вскоре образуют ком, а это плохо отразится на росте зеленой части и цветов.

Что касается формы горшка, то здесь главный принцип заключается в том, чтобы соотношение диаметра к высоте емкости составляло не менее 2:3. Если горшок будет более плоским, то с поверхности грунта испарится больше влаги, а петунии, которые любят влагу, этого не оценят.