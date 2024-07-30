За уклонение от службы призывник из Коми получил штраф в размере 100 тысяч рублей
- 01:00 31 июля
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- Елизавета Петрова
Фото пресс-службы судов Коми
В Ухте прошёл судебный процесс над молодым человеком, который избегал службы в армии. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.
По предоставленным данным, в 2023 году он неоднократно не являлся в военкомат в указанные повестками сроки, и при этом не предоставил уважительных причин для отсутствия.
По итогам рассмотрения дела, суд вынес обвинительный приговор и наложил на него штраф в размере 100 тысяч рублей.