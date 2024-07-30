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За уклонение от службы призывник из Коми получил штраф  в размере 100 тысяч рублей

За уклонение от службы призывник из Коми получил штраф  в размере 100 тысяч рублейФото пресс-службы судов Коми

В Ухте прошёл судебный процесс над молодым человеком, который избегал службы в армии. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

По предоставленным данным, в 2023 году он неоднократно не являлся в военкомат в указанные повестками сроки, и при этом не предоставил уважительных причин для отсутствия.

По итогам рассмотрения дела, суд вынес обвинительный приговор и наложил на него штраф в размере 100 тысяч рублей.

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