За уклонение от службы призывник из Коми получил штраф  в размере 100 тысяч рублей

В Ухте прошёл судебный процесс над молодым человеком, который избегал службы в армии. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

По предоставленным данным, в 2023 году он неоднократно не являлся в военкомат в указанные повестками сроки, и при этом не предоставил уважительных причин для отсутствия.