Старинный бабушкин рецепт маринованных помидоров: равнодушным не останется никто
- 21:33 30 июля
- 12+
- Служба новостей
Маринованные помидоры — это не просто закуска, это кулинарное наследие, которое передается из поколения в поколение.
Сегодня мы раскроем секреты старинного бабушкиного рецепта маринованных помидоров, который пробуждает воспоминания и вызывает восторг даже у самых искушенных гурманов.
Ингредиенты:
- Помидоры (лучше всего подходят твердые сорта) — 1 кг
- Вода — 1 л
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 2 ст. л.
- Уксус 9% — 100 мл
- Чеснок — 4-5 зубчиков
- Черный перец горошком — 10 шт.
- Листья хрена, вишни, смородины и дуба — по 1-2 шт. каждого
Пошаговый процесс приготовления:
- Подготовка тары: Тщательно вымойте и стерилизуйте банки. Это важный шаг для обеспечения безопасности и долговечности консервации.
- Подготовка помидоров: Помойте помидоры, сделайте небольшие проколы в области плодоножки, чтобы избежать трещин в процессе маринования.
- Укладка: На дно банок выложите листья хрена, вишни, смородины и дуба, добавьте зубчики чеснока и горошины черного перца. Затем плотно уложите помидоры.
- Приготовление маринада: В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте сахар и соль, дайте полностью раствориться. Затем добавьте уксус и доведите маринад до кипения.
- Заливка и закатка: Горячим маринадом залейте помидоры в банках, закройте крышками и стерилизуйте в кипящей воде в течение 15 минут для полулитровых банок и 20 минут для литровых.
- Остывание: Оставьте банки остывать в перевернутом виде под теплым одеялом до полного остывания.
Этот старинный рецепт маринованных помидоров не только сохраняет яркий вкус летних овощей, но и вносит в вашу кулинарную традицию частичку истории. Помидоры по этому рецепту получаются настолько вкусными, что действительно не оставят равнодушным ни одного гостя на вашем столе, пишет prokazan.ru.