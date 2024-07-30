В Сыктывкаре благоустраивают новый сквер у ЦДК «Октябрь»

На углу улиц Пушкина и Советская продолжается создание нового сквера рядом с Центром досуга и кино «Октябрь». Об этом в своих социальных сетях рассказал руководитель столичной администрации Владимир Голдин.

«Подрядная организация завершила подготовительные работы, которые включали немало задач – массивные фундаменты двух старых домов на месте строительства оказались достаточно прочными. Их демонтаж потребовал дополнительных затрат времени. На сегодняшний день произведена планировка территории, подготовлено основание, установлены водоотводные лотки, закладные элементы под опоры освещения, проложен электрический кабель, ведётся установка бордюров – уже можно увидеть контуры будущего общественного пространства», – рассказал В.Голдин по итогам осмотра объекта.