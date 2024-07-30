«Арктический» МРТ 113 миллионов за рублей появился в Воркуте
- 11:45 30 июля
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- Елизавета Петрова
Кабинет магнитно-резонансной томографии в Воркутинской больнице скорой медицинской помощи начал свою работу 29 июля. Обслуживание будет доступно не только для северян, живущих в самом городе, но и для жителей еще трех населенных пунктов Коми.
Для установки нового МРТ понадобилось провести ремонт в лечебном учреждении. Кабинеты специально подготовили для монтажа оборудования, который занял с мая по июль несколько месяцев.
Внедрение данного аппарата позволит оперативно обнаруживать болезни и повысить уровень медицинских услуг, заявил заместитель министра здравоохранения Коми Денис Фролов на церемонии открытия. По его словам, аппарат поможет не только жителям Воркуты:
"Теперь мы сможем диагностировать заболевания не только у воркутинцев, но и у населения Усинска, Печоры, Инты. Это более 100 тысяч человек, которым необходимы такие исследования для дальнейшего лечения".
Заместитель министра экономического развития, промышленности и транспорта Коми Ольга Турышева сообщила, что МРТ приобрели благодаря арктической субсидии, и выразила мнение, что оборудование будет востребовано, позволяя жителям Воркуты проходить диагностику на месте без необходимости выезжать в другие города или даже регионы России.
Согласно информации из Telegram-канала главы Коми Владимира Уйбы, покупка аппарата обошлась в 113 миллионов рублей.