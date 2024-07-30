«Арктический» МРТ 113 миллионов за рублей появился в Воркуте

Кабинет магнитно-резонансной томографии в Воркутинской больнице скорой медицинской помощи начал свою работу 29 июля. Обслуживание будет доступно не только для северян, живущих в самом городе, но и для жителей еще трех населенных пунктов Коми.

Для установки нового МРТ понадобилось провести ремонт в лечебном учреждении. Кабинеты специально подготовили для монтажа оборудования, который занял с мая по июль несколько месяцев.

Внедрение данного аппарата позволит оперативно обнаруживать болезни и повысить уровень медицинских услуг, заявил заместитель министра здравоохранения Коми Денис Фролов на церемонии открытия. По его словам, аппарат поможет не только жителям Воркуты: