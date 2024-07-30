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Почти 80 иностранцев были вынуждены покинуть Коми с начала текущего года

Почти 80 иностранцев были вынуждены покинуть Коми с начала текущего годаФото МВД по Коми

С начала года Коми принудительно покинули почти 80 иностранцев. Большинство из них были выдворены за пределы страны. Об этом сообщают в региональном МВД.

За неделю (с 22 по 28 июля) сотрудники полиции привлекли к ответственности 14 иностранных граждан за совершенные административные правонарушения в сфере миграции. Один из этих инос ранцев находился в России незаконно.

В Сыктывкаре полицейские выявили гражданина Азербайджана, который не имел документов, подтверждающих право нахождения в России. Одновременно с этим был выдворен гражданин Туркменистана.

Всего с начала года процедуре выдворения подверглись 72 иностранцев, депортации — 7. Кроме того, в Сыктывкаре возбуждено уголовное дело по выявленному факту сбыта неустановленным лицом иностранцу поддельного сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства России. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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