Почти 80 иностранцев были вынуждены покинуть Коми с начала текущего года

С начала года Коми принудительно покинули почти 80 иностранцев. Большинство из них были выдворены за пределы страны. Об этом сообщают в региональном МВД.

За неделю (с 22 по 28 июля) сотрудники полиции привлекли к ответственности 14 иностранных граждан за совершенные административные правонарушения в сфере миграции. Один из этих инос ранцев находился в России незаконно.