Двойняшки и не только: В Коми за первые 6 месяцев родилось три тысячи детей

За первые шесть месяцев года в загсах было выдано 2882 свидетельства о рождении, среди которых 1410 мальчиков и 1472 девочки. Информация об этом была опубликована Владимиром Уйбой в социальных сетях.

Наибольшее число новорожденных среди городов зарегистрировано в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте, а среди районов лидируют Усть-Вымский, Усть-Куломский и Ижемский.