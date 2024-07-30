Двойняшки и не только: В Коми за первые 6 месяцев родилось три тысячи детей
- 21:45 30 июля
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- Елизавета Петрова
За первые шесть месяцев года в загсах было выдано 2882 свидетельства о рождении, среди которых 1410 мальчиков и 1472 девочки. Информация об этом была опубликована Владимиром Уйбой в социальных сетях.
Наибольшее число новорожденных среди городов зарегистрировано в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте, а среди районов лидируют Усть-Вымский, Усть-Куломский и Ижемский.
Популярнейшими именами для мальчиков в Коми стали: Дмитрий, Артем и Михаил. Среди девочек чаще всего встречаются имена София, Анна и Виктория.
Среди редких имен можно выделить Амир, Аристарх и Арсентий для мальчиков, а также Агния, Амина и Алфия для девочек.
Что касается двойняшек, то в Сыктывкаре их родилось двенадцать пар, в Ухте – семь, в Эжве – пять, в Печоре – три и в Усинске – две. В Воркуте, Корткеросе, Усть-Цильме и на Удоре подобные случаи были единичными.
В Коми была зарегистрирована одна тройня, которая благополучно родилась у жительницы Сыктывкара.
Подробную информацию о возможной помощи можно получить в женских консультациях и центрах социальной защиты населения.