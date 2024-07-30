В Коми сотрудники Росгвардии решили конфликт между бывшими супругами из-за ребенка

В Коми сотрудники Росгвардии выезжали на вызовы для урегулирования конфликтов между бывшими супругами. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Коми.

За прошедшую неделю сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии в Республике Коми более 100 раз реагировали на сигналы «тревога» на охраняемых объектах. В двух случаях воспрепятствовали попыткам хищения имущества принадлежащего организациям. Патрульными группами было задержано свыше 30 человек за административные правонарушения и трое за совершённые преступления.