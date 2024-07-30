В Коми сотрудники Росгвардии решили конфликт между бывшими супругами из-за ребенка
- 17:30 30 июля
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- Елизавета Петрова
В Коми сотрудники Росгвардии выезжали на вызовы для урегулирования конфликтов между бывшими супругами. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Коми.
За прошедшую неделю сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии в Республике Коми более 100 раз реагировали на сигналы «тревога» на охраняемых объектах. В двух случаях воспрепятствовали попыткам хищения имущества принадлежащего организациям. Патрульными группами было задержано свыше 30 человек за административные правонарушения и трое за совершённые преступления.
В городе Вуктыле, вечером, собственник одной из квартир вызвал сотрудников Росгвардии с помощью мобильного устройства. Прибыв на место, сотрудники встретили хозяйку квартиры, которая рассказала, что к ней пришёл бывший муж её дочери за ключами от своей квартиры. После получения ключей он стал требовать ребёнка, что привело к словесной перепалке, угрожавшей перерасти в драку. Росгвардейцы успокоили мужчину, в результате чего конфликт был разрешен, а мужчина покинул квартиру. Женщина отказалась писать заявление.