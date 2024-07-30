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Василиса Володина назвала самые опасные дни августа: "Требуют особенной осторожности"

Василиса Володина назвала самые опасные дни августа: "Требуют особенной осторожности"Скриншот из видео

К сожалению, Василиса Володина не ошиблась. Как она и предсказывала, нас всех ожидает непростой август. В своем телеграм-канале бывшая ведущая программы «Давай поженимся!» перечислила самые опасные дни следующего месяца.

«Главные события придутся на дни с 13 по 20 [августа]. Спорт, любая физическая активность и вождение транспорта требуют в эти дни особенной осторожности, а еще не болтайте лишнего, не спорьте с представителями закона и начальством, и тогда сложные виражи судьбы случатся вдалеке от вас», — предупредила Володина.

Также астролог обратила внимание на 2, 19, 22, 24, 28 и 29 августа. В эти дни она советует быть особенно нежными и миролюбивыми с возлюбленными, так как Венеру — планету любви и красоты — будет штормить, сообщает super.ru.

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