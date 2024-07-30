Василиса Володина назвала самые опасные дни августа: "Требуют особенной осторожности"

К сожалению, Василиса Володина не ошиблась. Как она и предсказывала, нас всех ожидает непростой август. В своем телеграм-канале бывшая ведущая программы «Давай поженимся!» перечислила самые опасные дни следующего месяца.

«Главные события придутся на дни с 13 по 20 [августа]. Спорт, любая физическая активность и вождение транспорта требуют в эти дни особенной осторожности, а еще не болтайте лишнего, не спорьте с представителями закона и начальством, и тогда сложные виражи судьбы случатся вдалеке от вас», — предупредила Володина.