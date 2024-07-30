Можно смело брать – он настоящий: Росконтроль назвал лучшие марки кофе

Фото из архива "Про Города"

Специалисты Росконтроля назвали лучшие марки кофе на российском рынке. Проведя анализ нескольких десятков образцов популярного напитка, эксперты выбрали те, которые можно смело приобретать в магазинах, сообщает PRIMPRESS. Кофе остается одним из самых популярных горячих напитков среди россиян, и даже летом его потребление не уменьшается, ведь в жару многие предпочитают холодные варианты этого напитка.

Однако, чтобы кофе был вкусным и качественным, важно использовать хорошее сырье. По данным Росконтроля, в этом сегменте рынка все еще встречаются подделки, поэтому необходимо знать, какой кофе является настоящим. Для этого эксперты отправили на лабораторные испытания несколько десятков известных марок.

В итоге многие бренды получили одобрение. К примеру, среди растворимого кофе лучшим признан Jardin. Специалисты отметили, что в этом кофе нет пестицидов, как в некоторых других образцах. Кроме того, указанная на упаковке арабика соответствовала реальному содержимому.