Можно смело брать – он настоящий: Росконтроль назвал лучшие марки кофе
- 17:01 30 июля
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- Служба новостей
Специалисты Росконтроля назвали лучшие марки кофе на российском рынке. Проведя анализ нескольких десятков образцов популярного напитка, эксперты выбрали те, которые можно смело приобретать в магазинах, сообщает PRIMPRESS.
Кофе остается одним из самых популярных горячих напитков среди россиян, и даже летом его потребление не уменьшается, ведь в жару многие предпочитают холодные варианты этого напитка.
Однако, чтобы кофе был вкусным и качественным, важно использовать хорошее сырье. По данным Росконтроля, в этом сегменте рынка все еще встречаются подделки, поэтому необходимо знать, какой кофе является настоящим. Для этого эксперты отправили на лабораторные испытания несколько десятков известных марок.
В итоге многие бренды получили одобрение. К примеру, среди растворимого кофе лучшим признан Jardin. Специалисты отметили, что в этом кофе нет пестицидов, как в некоторых других образцах. Кроме того, указанная на упаковке арабика соответствовала реальному содержимому.
Помимо этого, в список лучших вошли еще несколько брендов растворимого кофе: Jacobs Monarch, Today, Tchibo Exclusive и Nescafe Classic. Некоторые из этих брендов изменили название или дизайн упаковки, но их по-прежнему можно найти на полках супермаркетов. Среди молотого кофе лидерами стали марки Davidoff и Dallmayr prodomo.