В Ухте пенсионерка поверила, что ей окажут "помощь" и перевела мошеннику свои деньги

В Ухте пенсионерке, пострадавшей от телефонного мошенника, вернули деньги. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

В декабре 2023 года 66-летней женщине позвонил неизвестный человек. Он ввел ее в заблуждение, предложив "помощь". В результате женщина проделала с помощью банкомата ряд манипуляций со своей банковской картой и лишилась находившихся на ней 13,3 тысяч рублей.