В Ухте пенсионерка поверила, что ей окажут "помощь" и перевела мошеннику свои деньги
- 15:45 30 июля
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- Елизавета Петрова
В Ухте пенсионерке, пострадавшей от телефонного мошенника, вернули деньги. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.
В декабре 2023 года 66-летней женщине позвонил неизвестный человек. Он ввел ее в заблуждение, предложив "помощь". В результате женщина проделала с помощью банкомата ряд манипуляций со своей банковской картой и лишилась находившихся на ней 13,3 тысяч рублей.
В ходе следствия установили, что деньги перевели на банковский счёт жителя Саратова. Прокурор города Ухты обратился в суд с требованием взыскать с саратовца сумму незаконного обогащения и проценты за использование чужих денежных средств. Судья удовлетворил исковые требования.
Мировой судья второго судебного участка Заводского района города Саратов рассмотрел дело, инициированное прокурором Ухты. В иске требовалось возвратить пенсионерке из Ухты сумму незаконного обогащения и проценты за использование чужих средств со стороны жителя Саратова.
После вступления решения в законную силу прокуратура будет контролировать его исполнение.