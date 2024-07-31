Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз уже с начала августа
- 03:07 31 июля
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- Служба новостей
С этого момента пожилые люди, которым исполнилось 70 лет, могут воспользоваться новой льготой. Однако есть строгое ограничение на использование этой льготы сверх установленной нормы, о чём сообщила пенсионный консультант Анастасия Киреева, пишет gorodkirov.ru.
По её словам, пенсионеров ожидает приятный сюрприз — удвоение фиксированной выплаты к пенсии. Государство оказывает постоянную поддержку пожилым людям, в том числе тем, кому около 80 и даже 90 лет. Например, для 80-летних фиксированная выплата к пенсии также увеличивается вдвое.
Тем не менее льготы от государства доступны уже с 70 лет. В некоторых регионах действуют программы, помогающие пенсионерам оплачивать коммунальные услуги, такие как капитальный ремонт жилья. После 70 лет пенсионеры платят только половину стоимости таких услуг, а после 80 лет эта сумма снижается до нуля.
Чтобы получить эту льготу, необходимо выполнить определённые условия. Как объясняет Киреева, чаще всего помощь предоставляется одиноким пенсионерам без источника дохода или семьям, где большинство членов не работает. Льгота рассчитывается с учётом установленной нормы площади жилого помещения.
В Москве, например, эта норма составляет 33 квадратных метра на одного человека. Поэтому, если пенсионер живёт в двухкомнатной квартире, льгота распространяется только на часть площади, а за остальное придётся доплатить. Возможные изменения этих правил не зависят от чиновников.