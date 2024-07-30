Самолеты из Сыктывкара в Турцию начнут летать в августе
- 20:30 30 июля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
Согласно информации от "Комиавиатранс", авиакомпания Southwind Airlines снова начинает выполнять прямые рейсы по маршруту Сыктывкар – Анталья.
Полеты будут совершаться с 1 августа по 25 октября:
– вылеты из Сыктывкара – по вторникам и пятницам; – прилеты в Сыктывкар – по понедельникам и четвергам.
Сыктывкарцы сообщают, что сегодня стоимость билетов в одном направлении на двоих составляет 94 тысячи рублей, а из Москвы – 67 тысяч рублей.
Горячие туры из Сыктывкара можно приобрести за 143 тысячи рублей. Бронь на октябрьские туры в ОАЭ уже открыта. Напомним, что 10 июля было объявлено об отмене программы полетов из Сыктывкара в Турцию. Ранее по причине невостребованности была отменена программа полетов в Дагестан.