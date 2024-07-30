Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Самолеты из Сыктывкара в Турцию начнут летать в августе

Самолеты из Сыктывкара в Турцию начнут летать в августеФото из архива редакции

Согласно информации от "Комиавиатранс", авиакомпания Southwind Airlines снова начинает выполнять прямые рейсы по маршруту Сыктывкар – Анталья.

Полеты будут совершаться с 1 августа по 25 октября:

– вылеты из Сыктывкара – по вторникам и пятницам; – прилеты в Сыктывкар – по понедельникам и четвергам.

Сыктывкарцы сообщают, что сегодня стоимость билетов в одном направлении на двоих составляет 94 тысячи рублей, а из Москвы – 67 тысяч рублей.

Горячие туры из Сыктывкара можно приобрести за 143 тысячи рублей. Бронь на октябрьские туры в ОАЭ уже открыта. Напомним, что 10 июля было объявлено об отмене программы полетов из Сыктывкара в Турцию. Ранее по причине невостребованности была отменена программа полетов в Дагестан.

...

  • 0

Популярное

Последние новости