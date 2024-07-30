Жительница Ухты заплатит штраф за то, что оскорбила сожительницу бывшего мужа в соцсети

Две подруги из Ухты за оскорбления в социальной сети заплатят штрафы. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

1 мая 2024 года две молодые женщины из Ухты праздновали Первомай в квартире одной из них. Одна из девушек, испытывая неприязнь к сожительнице своего бывшего мужа, разместила на своей странице в социальной сети фотографию этой женщины с оскорбительными комментариями. Её подруга, поддержавшая её чувства, поделилась этим постом на своей странице.