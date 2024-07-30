Жительница Ухты заплатит штраф за то, что оскорбила сожительницу бывшего мужа в соцсети
- 13:00 30 июля
- 6+
- Елизавета Петрова
Две подруги из Ухты за оскорбления в социальной сети заплатят штрафы. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.
1 мая 2024 года две молодые женщины из Ухты праздновали Первомай в квартире одной из них. Одна из девушек, испытывая неприязнь к сожительнице своего бывшего мужа, разместила на своей странице в социальной сети фотографию этой женщины с оскорбительными комментариями. Её подруга, поддержавшая её чувства, поделилась этим постом на своей странице.
Оскорблённая женщина, бывшая супруга сожителя одной из девушек, отправила жалобу в прокуратуру города Ухта, после чего по результатам проверки были возбуждены дела об административных правонарушениях.
Судья мирового суда Университетского судебного участка в городе Ухта рассмотрел два случая административных правонарушений, касающихся двух местных жительниц. Обе женщины признаны виновными в нарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.61 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (публичное оскорбление, совершённое с использованием информационных и коммуникационных сетей, включая интернет).
Административные дела были инициированы после проверки, проведённой прокуратурой города Ухта.
Рассмотрев представленные прокуратурой материалы, мировой судья вынес решение привлечь женщин к административной ответственности и назначил каждой штраф в размере 5 тысяч рублей.