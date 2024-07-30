Синоптик рассказал о погоде в август 2024 — прогнозы не радуют

Фото из архива "Про Города"

Жаркая погода прощается с жителями столичного региона. Нынешние выходные будут последними, когда температура воздуха приблизится к отметке в 30 градусов. Следующий месяц принесет похолодание. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, днем воздух будет прогреваться до максимум 21 градуса с плюсом, а ночью и вовсе ожидается около 12. «Август не будет щедрым на тепло: по температурному фону — близкому к многолетней норме, ночь — плюс 12, день — плюс 21,5 с незначительным, на 0,5-1 градус, превышением нормы и с дефицитом осадков в 20%», — рассказал синоптик. Его процитировало РИА «Новости».

Судя по всему, что-то в атмосфере очень быстро изменилось. Буквально несколько дней назад совсем другой прогноз дала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она заявила, что жара придет в последних числах июля и задержится как минимум до 6-7 августа.