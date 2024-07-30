Одно из самых популярных растений у дачников запретили выращивать: новое правило с августа

Российские огородники и садоводы должны тщательно подбирать растения для украшения своих дачных участков. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предупредил, что выращивание ипомеи трехцветной, или вьюнка, теперь ограничено. Ипомея трехцветная, часто используемая для декорирования заборов и оград, запрещена к выращиванию из-за содержания галлюциногенных и наркотических веществ в семенах.

Если на участке будет обнаружено более 100 растений ипомеи трехцветной, владельцу грозит уголовная ответственность. Наказание возможно даже за небольшое количество семян этого растения.

Закон не делает различий между умышленным выращиванием и естественным произрастанием ипомеи трехцветной. Чтобы избежать ответственности, необходимо полностью уничтожить все заросли этого растения на участке.