Окончены проверки по делам о похищении детей в республике Коми, Волгограде и Перми
- 23:20 30 июля
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- Елизавета Петрова
Председатель Следственного комитета России распорядился представить результаты расследований, связанных с уголовным делом Надежды Фратти.
Ее пособники рассказали о схеме вывоза 1260 детей из РФ. Первым эту тему начал изучать известный журналист Аркадий Мамонтов. 24 года назад он получил документы, которые решил лично проверить в Италии.
"Мы выяснили следующее: начиная с 90-х годов, по всей России процветала торговля детьми. Естественно, всем говорили, что найти новых родителей – это лучшее для детей, что на Западе их ждет лучшая жизнь", - рассказал журналист в эфире программы "МАЛАХОВ" на канале "Россия 1".
На одном из федеральных телеканалов продолжили обсуждение событий, связанных с уголовным делом, по которому в Волгограде ранее был вынесен приговор в отношении Н.Фратти (Щелгачевой) и других участников.
Ранее председатель Следственного комитета России поручил провести проверки по доводам, озвученным в телепрограммах на эту же тему.
Руководителям СУ по Волгоградской области Семенову В.И., СУ по республике Коми Исаеву А.Н. и и.о. руководителя СУ по Пермскому краю Сафонову В.А. нужно отчитаться о результатах проверок и установленных фактах.