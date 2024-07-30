Окончены проверки по делам о похищении детей в республике Коми, Волгограде и Перми

Председатель Следственного комитета России распорядился представить результаты расследований, связанных с уголовным делом Надежды Фратти.

Ее пособники рассказали о схеме вывоза 1260 детей из РФ. Первым эту тему начал изучать известный журналист Аркадий Мамонтов. 24 года назад он получил документы, которые решил лично проверить в Италии.