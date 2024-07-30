В Коми коллекторам выписали штрафов на 3,9 миллионов рублей

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За полгода коллекторы в Коми выплатили в виде штрафов 3,9 миллионов рублей. Об этом сообщают в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Коми. Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми обнародовало результаты мониторинга деятельности организаций, занимающихся взысканием долгов.

В рамках выполнения задач по ведению государственного реестра профессиональных коллекторских организаций, а также контролю за их деятельностью, работа службы остается на высоком уровне, сообщил на заседании коллегии руководитель УФССП России по Республике Коми Дмитрий Кручинкин.

В первые шесть месяцев 2024 года в Коми действовали четыре профессиональные коллекторские организации, одна из которых начала свою деятельность в марте 2024 года. Кроме того, в Коми функционирует отдельное подразделение НАО «ПКБ», зарегистрированное в другом регионе России.

С января по июнь УФССП России по Республике Коми рассмотрело 151 жалобу от граждан.

— Исход каждого обращения во многом определяется степенью заинтересованности заявителей и полнотой предоставленных ими сведений, таких как кредитная история, скриншоты сообщений от коллекторов, детализация телефонных разговоров и аудиозаписи, — отметил главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Кручинкин.

Благодаря активности граждан было выявлено множество нарушений: составлено 27 протоколов по статье 14.57 КоАП РФ и один протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. В результате наложены штрафы на общую сумму 4 млн 220 тыс. рублей, из которых 3,9 млн рублей уже уплачены.

С 1 февраля вступил в силу Федеральный закон № 467-ФЗ от 04.08.2023, который расширил государственный контроль (надзор) Федеральной службы судебных приставов на деятельность микрофинансовых и кредитных организаций.