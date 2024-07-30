Пряная зелень больше не морожу и не сушу на зиму: делаю из укропа, петрушки и чеснока ароматную приправу, хранится годам

Многие жители Хибинского района занимаются заготовкой различных видов зелени для использования в холодное время года. Однако одни из местных жителей предложили нестандартный способ сохранения укропа, петрушки и чеснока в виде универсальной приправы.

Как приготовить ароматную зимнюю приправу из зелени

Согласно рекомендациям, необходимо взять 100 граммов свежего укропа, 100 граммов петрушки и 2-3 зубчика чеснока. Зелень нужно тщательно вымыть и просушить. Затем все ингредиенты измельчают в блендере. Полученную массу выкладывают на противень, застеленный пергаментной бумагой, и высушивают в духовке при температуре 150 градусов до полного испарения влаги.