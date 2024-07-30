Пряная зелень больше не морожу и не сушу на зиму: делаю из укропа, петрушки и чеснока ароматную приправу, хранится годам
- 21:30 30 июля
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- Служба новостей
Многие жители Хибинского района занимаются заготовкой различных видов зелени для использования в холодное время года. Однако одни из местных жителей предложили нестандартный способ сохранения укропа, петрушки и чеснока в виде универсальной приправы.
Как приготовить ароматную зимнюю приправу из зелени
Согласно рекомендациям, необходимо взять 100 граммов свежего укропа, 100 граммов петрушки и 2-3 зубчика чеснока. Зелень нужно тщательно вымыть и просушить. Затем все ингредиенты измельчают в блендере. Полученную массу выкладывают на противень, застеленный пергаментной бумагой, и высушивают в духовке при температуре 150 градусов до полного испарения влаги.
Готовую смесь остужают, после чего еще раз пропускают через блендер. Готовую приправу складывают в стеклянные банки с герметичной крышкой вместе с 50 граммами морской соли. Такая зимняя приправа может храниться в течение нескольких лет, придавая блюдам аромат зелени даже в холодное время года.