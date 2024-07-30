Стало известно, кто в Коми будет получать повышенную пенсию
- 14:45 30 июля
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- Елизавета Петрова
В 2024 году 1381 житель региона получает повышенную пенсию за труд в сельском хозяйстве. Региональное отделение Социального фонда озвучило основное требование для данной выплаты. Об этом сообщают в ОСФР по Коми.
На доплату вправе рассчитывать неработающие пенсионеры, проживающие в сельской местности, при условии, что их стаж работы в аграрной сфере составляет минимум 30 лет. При определении доплаты учитываются только соответствующие профессии и должности, список которых состоит из 500 наименований и утвержден правительством РФ.
В этот перечень входят такие специалисты, как механизаторы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственной техники и другие. Особо отмечается, что период работы до 1 января 1992 года в колхозах, совхозах, крестьянских хозяйствах или сельхозартелях включается в стаж вне зависимости от названия профессии или должности.
Размер сельской доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. С 1 января 2024 года фиксированная выплата увеличилась до 8135 рублей, вследствие чего сельская доплата возросла до 2033 рублей.
На момент назначения доплаты за стаж в сельском хозяйстве пенсионер должен быть неработающим и проживать в сельской местности. С 2022 года надбавка сохраняется даже в случае переезда сельского пенсионера в город.
С января 2024 года, при завершении трудовой деятельности пенсионером, доплата за стаж работы в сельском хозяйстве назначается автоматически. Это касается тех, кому данное повышение уже было назначено ранее, но не выплачивалось из-за продолжающейся трудовой деятельности.