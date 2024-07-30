Стало известно, кто в Коми будет получать повышенную пенсию

В 2024 году 1381 житель региона получает повышенную пенсию за труд в сельском хозяйстве. Региональное отделение Социального фонда озвучило основное требование для данной выплаты. Об этом сообщают в ОСФР по Коми.

На доплату вправе рассчитывать неработающие пенсионеры, проживающие в сельской местности, при условии, что их стаж работы в аграрной сфере составляет минимум 30 лет. При определении доплаты учитываются только соответствующие профессии и должности, список которых состоит из 500 наименований и утвержден правительством РФ.