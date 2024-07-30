Яд в красивом фантике: в Роскачестве назвали конфеты, которые запрещено давать детям

Согласно проведённому исследованию Роскачества, большинство проверенных 22 подарочных наборов конфет, которые часто приобретаются для детей, произведены в России. Однако среди них оказался один набор из Германии.

Исследование показало, что общий уровень качества сладостей находится в пределах нормы, и не было выявлено присутствие вредных бактерий или грибков.