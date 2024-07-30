Яд в красивом фантике: в Роскачестве назвали конфеты, которые запрещено давать детям
- 23:37 30 июля
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- Служба новостей
Согласно проведённому исследованию Роскачества, большинство проверенных 22 подарочных наборов конфет, которые часто приобретаются для детей, произведены в России. Однако среди них оказался один набор из Германии.
Исследование показало, что общий уровень качества сладостей находится в пределах нормы, и не было выявлено присутствие вредных бактерий или грибков.
Тем не менее, важно учитывать, что состав некоторых конфет может включать вещества, не рекомендованные для детского питания. Это могут быть различные консерванты, например, бензоат натрия и сорбиновая кислота, а также красители и пальмовое масло.
Чтобы выбрать безопасные конфеты для детей, рекомендуются несколько мер предосторожности. Во-первых, необходимо внимательно изучать состав конфет и избегать тех, которые содержат потенциально вредные вещества. Во-вторых, следует проверять срок годности и не приобретать просроченные изделия. В-третьих, предпочтение лучше отдавать конфетам от проверенных производителей, гарантирующих качество своей продукции.
Кроме того, в конфетах могут содержаться трансжиры, избыточный сахар, глутамат натрия и искусственные ароматизаторы, которые также могут оказывать негативное влияние на здоровье детей, особенно на тех, кто страдает аллергиями.
При выборе конфет рекомендуется внимательно читать этикетки, выбирать изделия с минимальным количеством ингредиентов, избегать продукции с искусственными добавками, покупать в проверенных магазинах и контролировать количество потребляемых сладостей. Важно также предлагать детям альтернативные полезные сладости, ограничивать их количество и формировать с детства здоровые пищевые привычки.
Помните, что здоровье и благополучие детей — это наивысший приоритет. Поэтому, чтобы порадовать детей безопасными конфетами, требуется особая внимательность и осведомлённость.