В Эжве двое мужчин убили предпринимателя: надели ему на на голову пакет, закрепив его скотчем 

В Эжве вынесен приговор по уголовному делу об убийстве предпринимателя в 1999 году. Об этом сообщают в СУ СКР Коми.

С 8 на 9 сентября 1999 года двое лидеров ОПГ проникли на склад на улице Мира в Эжвинском районе города Сыктывкара, где совершили разбой на местного предпринимателя, торговавшего продуктами и табачными изделиями. Не получив от потерпевшего сведений о его деньгах, сообщники решили убить его.