В Эжве двое мужчин убили предпринимателя: надели ему на на голову пакет, закрепив его скотчем
- 19:01 30 июля
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- Елизавета Петрова
В Эжве вынесен приговор по уголовному делу об убийстве предпринимателя в 1999 году. Об этом сообщают в СУ СКР Коми.
С 8 на 9 сентября 1999 года двое лидеров ОПГ проникли на склад на улице Мира в Эжвинском районе города Сыктывкара, где совершили разбой на местного предпринимателя, торговавшего продуктами и табачными изделиями. Не получив от потерпевшего сведений о его деньгах, сообщники решили убить его.
Связав предпринимателя, на голову ему надели целлофановый пакет, закрепив его скотчем, что ограничило доступ воздуха. После того как потерпевший прекратил проявлять признаки жизни, они покинули место преступления, захватив коробки с табачными изделиями стоимостью около 280 тысяч рублей.
Эжвинский суд города Сыктывкара рассмотрел уголовное дело в отношении двух бывших лидеров организованной преступной группы "Логиновская", одному из них было 48 лет, другому 50 лет. Они были признаны виновными по пунктам "ж" и "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (с редакцией Федерального закона от 13.06.1996 № 63-ФЗ) за убийство, совершенное организованной группой, сопряженное с разбоем и бандитизмом.
Государственное обвинение было поддержано представителями прокуратур Эжвинского района и Республики Коми. В 2008 году деятельность преступной группы была прекращена, и по отношению к её лидерам и участникам вынесены обвинительные приговоры. Тем не менее, в процессе расследования преступлений прокуратура установила причастность двух лидеров группировки к убийству, совершённому в 1999 году.
Суд признал двоих лидеров ОПГ виновными и назначил им наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому. Учитывая приговор Верховного Суда Республики Коми от 23 июня 2014 года, окончательный срок наказания составил пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Приговор ещё не вступил в законную силу. Расследование проводилось Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Коми.