Теперь будет запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет внезапный сюрприз уже с начала августа

С этого момента пожилые люди, которым исполнилось 70 лет, могут воспользоваться новой льготой. Однако есть строгое ограничение на использование этой льготы сверх установленной нормы, о чём сообщила пенсионный консультант Анастасия Киреева, сообщает gorodkirov.ru.

По её словам, пенсионеров ожидает приятный сюрприз — удвоение фиксированной выплаты к пенсии. Государство оказывает постоянную поддержку пожилым людям, в том числе тем, кому около 80 и даже 90 лет. Например, для 80-летних фиксированная выплата к пенсии также увеличивается вдвое.