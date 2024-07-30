В «Подарок новорожденному» в Коми хотят добавить пожарный извещатель

В Коми планируют изменить состав «Подарка новорожденному». Напомним, этой подарочной коробкой мамы и папы малышей обеспечиваются с момента выписки из роддома, начиная с 2022 года.

Начальник Главного управления МЧС по Коми, Алексей Пархомович, предложил на Семейном совете при главе региона включить в «Подарок новорожденному» автономные дымовые извещатели. Он считает, что это нововведение поможет улучшить меры профилактики пожаров.