В «Подарок новорожденному» в Коми хотят добавить пожарный извещатель
- 21:45 30 июля
- 6+
- Елизавета Петрова
freepik.com
В Коми планируют изменить состав «Подарка новорожденному». Напомним, этой подарочной коробкой мамы и папы малышей обеспечиваются с момента выписки из роддома, начиная с 2022 года.
Начальник Главного управления МЧС по Коми, Алексей Пархомович, предложил на Семейном совете при главе региона включить в «Подарок новорожденному» автономные дымовые извещатели. Он считает, что это нововведение поможет улучшить меры профилактики пожаров.
На данный момент в комплекте присутствуют детское одеяло, плед, шапочка, а также упаковка подгузников, в которой должно быть не менее 18 штук.
Читайте также:
- Всего пару раз полить этим лук на грядке и огромные головки обеспечены до конца лета
- Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июне 2024 года
- С 26 июня при выезде из города будут сразу аннулировать права: водителей ждет неприятный сюрприз
- Морковь сразу пойдёт в рост: в июне полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю