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В «Подарок новорожденному» в Коми хотят добавить пожарный извещатель

В «Подарок новорожденному» в Коми хотят добавить пожарный извещательfreepik.com

В Коми планируют изменить состав «Подарка новорожденному». Напомним, этой подарочной коробкой мамы и папы малышей обеспечиваются с момента выписки из роддома, начиная с 2022 года.

Начальник Главного управления МЧС по Коми, Алексей Пархомович, предложил на Семейном совете при главе региона включить в «Подарок новорожденному» автономные дымовые извещатели. Он считает, что это нововведение поможет улучшить меры профилактики пожаров.

На данный момент в комплекте присутствуют детское одеяло, плед, шапочка, а также упаковка подгузников, в которой должно быть не менее 18 штук.

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