"Это худший отпуск": российские туристы жалуются на отдых на Черном море. Что там происходит

В этом сезоне российские южные курорты превратились в настоящие испытательные площадки для туристов. Путешественники, ожидавшие привычного жаркого и солнечного отдыха, столкнулись с непредсказуемыми погодными условиями, меняющимися буквально ежедневно.

Недавно Краснодарский край пережил аномальную жару, вызвавшую проблемы с электро- и водоснабжением в туристических зонах. Температура превышала 30 градусов, что стало серьёзным испытанием для отдыхающих. Однако на смену жаре пришло неожиданное похолодание.