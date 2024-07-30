С экс-замруководителя главы администрации Печоры хотят взыскать деньги на лечение погибшего звукорежиссера

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С бывшего заместителя главы администрации Печоры хотят взыскать расходы на лечение умершего звукорежиссера. Об этом сообщает БНК. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми вместе с печорским межрайонным прокурором требуют от Андрея Канищева, экс-заместителя главы администрации Печоры, возмещения затрат на медицинское лечение покойного Виктора Фатеева, звукорежиссера.

По информации, предоставленной пресс-службой Печорского городского суда агентству БНК, исковая сумма превышает 266 тысяч рублей. Следующее заседание по данному вопросу назначено на сентябрь этого года.

Отметим, что дело против Канищева было возбуждено после драки, которая произошла на празднике 20 августа 2022 года. На сцене, расположенной на проезжей части улицы М. Булгаковой, нетрезвый чиновник несколько раз ударил 51-летнего Виктора Фатеева, что привело к его падению с лестницы и удару головой об асфальт. В результате черепно-мозговой травмы пострадавший скончался в больнице через несколько дней.

Канищеву было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжелого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса). Обвиняемый свою вину не признал во время судебного разбирательства.

Гособвинение ходатайствовало о 12 годах лишения свободы в колонии строгого режима. Печорский суд, учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства, приговорил Канищева 26 февраля 2024 года к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск вдовы погибшего о возмещении морального вреда и постановил взыскать с Канищева 3 миллиона рублей в её пользу.

Попытка Канищева изменить приговор не увенчалась успехом: Верховный суд Коми оставил приговор без изменений.