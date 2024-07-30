Указ подписан: с 1 августа за отопление и воду пенсионеры больше не платят

С 1 августа 2024 года в России вводятся изменения, направленные на защиту интересов пенсионеров в сфере коммунальных услуг. Теперь пожилые граждане смогут не оплачивать некоторые услуги, если их качество вызывает сомнения или не соответствует установленным стандартам.

Например, если температура в квартире пенсионера продолжительное время остается ниже нормы, он освобождается от оплаты за отопление. Аналогично, если качество горячей воды не соответствует санитарным нормам, пожилые люди имеют право не платить за неё.