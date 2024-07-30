Указ подписан: с 1 августа за отопление и воду пенсионеры больше не платят
- 13:41 30 июля
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- Служба новостей
С 1 августа 2024 года в России вводятся изменения, направленные на защиту интересов пенсионеров в сфере коммунальных услуг. Теперь пожилые граждане смогут не оплачивать некоторые услуги, если их качество вызывает сомнения или не соответствует установленным стандартам.
Например, если температура в квартире пенсионера продолжительное время остается ниже нормы, он освобождается от оплаты за отопление. Аналогично, если качество горячей воды не соответствует санитарным нормам, пожилые люди имеют право не платить за неё.
Эти изменения направлены на улучшение условий жизни и защиту прав пожилых людей. Важной новацией стало то, что фотографии или видеозаписи теперь могут использоваться в качестве доказательства некачественного предоставления коммунальных услуг. Пенсионерам достаточно сделать снимок или видеозаписать проблему, чтобы подтвердить нарушение стандартов.
Кроме того, Верховный суд постановил, что пожилые граждане имеют право на компенсацию половины стоимости услуги, если она была предоставлена некачественно. Эти меры призваны обеспечить справедливость и защиту прав потребителей, в том числе пожилых людей, пишет prochepetsk.ru.