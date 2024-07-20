Математик-пророк Григорий Кваша поделился своими расчетами относительно военной спецоперации на Украине, предсказав, что конфликт завершится в 2025 году победой Российской Федерации. Однако Кваша также предвидит тяжелый период для страны. Он утверждает, что не ожидается радикальной смены власти в России, и прогнозирует присоединение новых территорий к стране.

Кваша основывает свои предсказания на математических расчетах и теории цикличности событий, анализируя исторические данные и пересматривая временные рамки и представление о ходе истории. Пророк уверяет, что его прогнозы всегда сбывались.