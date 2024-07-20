Этого результата не ожидал никто: математик рассчитал точную дату конца СВО и победителя конфликта
- 12:06 20 июля
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- Служба новостей
Математик-пророк Григорий Кваша поделился своими расчетами относительно военной спецоперации на Украине, предсказав, что конфликт завершится в 2025 году победой Российской Федерации. Однако Кваша также предвидит тяжелый период для страны. Он утверждает, что не ожидается радикальной смены власти в России, и прогнозирует присоединение новых территорий к стране.
Кваша основывает свои предсказания на математических расчетах и теории цикличности событий, анализируя исторические данные и пересматривая временные рамки и представление о ходе истории. Пророк уверяет, что его прогнозы всегда сбывались.
Среди других важных прогнозов Кваши – продолжение периода империи в России до 2053 года, без кардинальных смен власти и революций. Также он предсказывает, что только после 2025 года на Земле установится мир.
Примечательно, что уже в 2021 году Кваша предупреждал о конфликте между Россией и США в 2022 году. Он прогнозирует четырехлетний период нестабильности с 2021 по 2025 год, после чего все военные конфликты будут урегулированы и прекратятся. По мнению Кваши, США ожидают поражение, упадок и долгий трудный период.
Interfax также сообщает о предсказаниях другого прорицателя, Сидика Афгана, который поддерживает прогнозы Кваши. Афган предсказывает распад Европейского Союза в период с 2027 по 2032 год. Он уверен, что мировая ядерная война не наступит в ближайшее время, а 2025 год станет началом заката для США и приведет к победе России на Украине.
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