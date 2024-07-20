В августовских квитанциях за "коммуналку" появится новая строчка: будем платить еще больше

В августовских квитанциях появится новая строка информации под названием "перерасчет потребления за прошлый период". Это изменение затронет владельцев квартир с установленными счетчиками воды, электроэнергии, тепла и других коммунальных услуг.

Данное нововведение будет применяться только в случае, если в течение 2023 года не проводился перерасчет. Теперь необходимо оплачивать все коммунальные услуги своевременно, чтобы избежать дополнительных начислений. Для экономии на коммунальных платежах рекомендуется использовать банковские карты, которые предоставляют кэшбэк за оплату таких расходов.