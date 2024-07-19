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Что приготовить из кабачков: быстро, просто, вкусно – топ 3 легких блюда, поразят гостей и домашних

Что приготовить из кабачков: быстро, просто, вкусно – топ 3 легких блюда, поразят гостей и домашних

Если у вас есть несколько кабачков и немного времени, предлагаем три простых и быстрых рецепта, которые точно порадуют вас и ваших близких.

Этими рецептами делится эксперт кулинарного отдела сетевого издания «Белновости», повар, пекарь четвертого разряда Юлия Архипова.

Кабачки с куриным филе

Ингредиенты:

  • 300 г куриного филе
  • 1 кабачок
  • 1 болгарский перец
  • 50 г томатной пасты
  • 1 ч. л. сушеного базилика
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Куриное филе помыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками. Кабачок нарезать тонкими ломтиками, перец — полосками.
  2. Обжарить куриное филе до золотистой корочки. Добавить кабачок и тушить около 15 минут.
  3. Ввести томатную пасту и приправы, тушить еще пару минут. Затем добавить отдельно обжаренный болгарский перец.

Кабачковое варенье

Ингредиенты:

  • 1 кг очищенных от кожицы и семян кабачков, нарезанных кубиками
  • 1 кг сахара
  • 2 лимона

Приготовление:

  1. Добавить сахар к нарезанным кабачкам и оставить на ночь.
  2. Нарезать лимоны (с кожицей) и добавить к кабачкам.
  3. Варить до готовности.

Овощная икра

Ингредиенты:

  • 2 молодых кабачка
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 томата
  • 1 свекла среднего размера
  • Чеснок, сахар, соль, приправы по вкусу
  • 0,5 столовой ложки уксуса

Приготовление:

  1. Все овощи измельчить и обжарить поочередно: сначала лук, затем остальные овощи (кроме томатов).
  2. Добавить нарезанные помидоры без кожуры, приправы и уменьшить огонь.
  3. Тушить овощную смесь 15 минут. Переложить в блендер и довести до нужной консистенции. Икра готова.

Наслаждайтесь приготовлением и удивляйте своих близких вкусными блюдами из кабачков, пишет belnovosti.by.

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