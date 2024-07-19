Что приготовить из кабачков: быстро, просто, вкусно – топ 3 легких блюда, поразят гостей и домашних

Если у вас есть несколько кабачков и немного времени, предлагаем три простых и быстрых рецепта, которые точно порадуют вас и ваших близких.

Этими рецептами делится эксперт кулинарного отдела сетевого издания «Белновости», повар, пекарь четвертого разряда Юлия Архипова.