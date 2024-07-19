Что приготовить из кабачков: быстро, просто, вкусно – топ 3 легких блюда, поразят гостей и домашних
- 22:00 19 июля
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- Служба новостей
Если у вас есть несколько кабачков и немного времени, предлагаем три простых и быстрых рецепта, которые точно порадуют вас и ваших близких.
Этими рецептами делится эксперт кулинарного отдела сетевого издания «Белновости», повар, пекарь четвертого разряда Юлия Архипова.
Кабачки с куриным филе
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе
- 1 кабачок
- 1 болгарский перец
- 50 г томатной пасты
- 1 ч. л. сушеного базилика
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Куриное филе помыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками. Кабачок нарезать тонкими ломтиками, перец — полосками.
- Обжарить куриное филе до золотистой корочки. Добавить кабачок и тушить около 15 минут.
- Ввести томатную пасту и приправы, тушить еще пару минут. Затем добавить отдельно обжаренный болгарский перец.
Кабачковое варенье
Ингредиенты:
- 1 кг очищенных от кожицы и семян кабачков, нарезанных кубиками
- 1 кг сахара
- 2 лимона
Приготовление:
- Добавить сахар к нарезанным кабачкам и оставить на ночь.
- Нарезать лимоны (с кожицей) и добавить к кабачкам.
- Варить до готовности.
Овощная икра
Ингредиенты:
- 2 молодых кабачка
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 томата
- 1 свекла среднего размера
- Чеснок, сахар, соль, приправы по вкусу
- 0,5 столовой ложки уксуса
Приготовление:
- Все овощи измельчить и обжарить поочередно: сначала лук, затем остальные овощи (кроме томатов).
- Добавить нарезанные помидоры без кожуры, приправы и уменьшить огонь.
- Тушить овощную смесь 15 минут. Переложить в блендер и довести до нужной консистенции. Икра готова.
Наслаждайтесь приготовлением и удивляйте своих близких вкусными блюдами из кабачков, пишет belnovosti.by.
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