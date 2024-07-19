В Коми молодой продавец обманул предпринимателя и его клиентов

Фото из архива "Про Город"

В Коми молодой продавец обманул предпринимателя и его клиентов Как рассказали в пресс-службе судов Коми, Корткеросский районный суд признал 24-летнего местного жителя виновным в присвоении чужого имущества и в причинении значительного ущерба.

Молодой человек работал продавцом у бизнесмена. Ему нужно было от имени предпринимателя заключать договоры на установку спутникового оборудования и продлевать пакеты телевидения. В офисе мужчина получал от клиентов деньги, выписывал им товарные чеки о проведенной работе, однако на протяжении семи месяцев не сообщал работодателю о полученных средствах и не оказывал услуги клиентам.

Полученную в ходе этой махинации сумму в размере 32,4 тысяч рублей молодой продавец оставил себе. Предприниматель же не только остался без средств, но и с долгом в виде исполнения обязательств перед клиентами.