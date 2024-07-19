Больше не пускают: в РЖД ввели новые правила прохода в вагоны поездов

РЖД прокомментировала введение новых правил, запрещающих доступ сопровождающим в вагоны поездов «Сапсан» и некоторых скоростных составов на маршруте Москва – Санкт-Петербург. Представители компании пояснили, что меры были внедрены в соответствии с регламентами, введёнными в 2022 году, в ответ на многочисленные жалобы в различных телеграм-каналах.

РИА Новости передает заявление пресс-службы РЖД: «Согласно приказу Минтранса России от 25 февраля 2022 года № 60, сопровождающим запрещён доступ в вагоны высокоскоростных поездов «Сапсан» на начальных и промежуточных станциях».