Больше не пускают: в РЖД ввели новые правила прохода в вагоны поездов
- 00:00 20 июля
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- Служба новостей
РЖД прокомментировала введение новых правил, запрещающих доступ сопровождающим в вагоны поездов «Сапсан» и некоторых скоростных составов на маршруте Москва – Санкт-Петербург. Представители компании пояснили, что меры были внедрены в соответствии с регламентами, введёнными в 2022 году, в ответ на многочисленные жалобы в различных телеграм-каналах.
РИА Новости передает заявление пресс-службы РЖД: «Согласно приказу Минтранса России от 25 февраля 2022 года № 60, сопровождающим запрещён доступ в вагоны высокоскоростных поездов «Сапсан» на начальных и промежуточных станциях».
В соответствии с приказом Минтранса № 4 от 9 января 2024 года, доступ в скоростные поезда № 728/727 и 747/748 на маршруте Москва – Санкт-Петербург – Москва (Октябрьская железная дорога) разрешён только пассажирам.
Компания также уточнила, что зона транспортной безопасности ограничена периметром вагона, куда допускаются только владельцы билетов. Для других поездов дальнего следования АО «ФПК» предусмотрено, что проводник может допустить сопровождающих в вагон, но только в сопровождении пассажиров, которые устно подтвердят их наличие. Эти же правила распространяются и на встречающих.
Если остановка длится 5 минут или меньше, сопровождающим вход в вагон запрещён. В таких случаях проводники оказывают помощь с багажом.
Мнения пользователей о новых правилах разделились. «Правильно! Безопасность прежде всего», – прокомментировала одна из пользовательниц сети. В то время как другой пользователь выразил недовольство: «В субботу провожал мать с племянником на поезд «Сапсан» по маршруту Санкт-Петербург – Москва. Маме 75 лет, племяннику – 10, было две тяжелые сумки и несколько полегче. Хотел занести их до стеллажа в вагоне. Иногда правила кажутся абсурдными».
По данным газеты «Взгляд», доступ сопровождающим также запрещён в поезда «Грандсервисэкспресс», курсирующие в Крым, пишет progoroduhta.ru.
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