Учебные заведения Коми подготовили 377 выпускников по специальности «Сестринское дело»

В 2024 году медицинские учебные заведения Коми выпустили около 400 медсестёр. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава региона Владимир Уйба.

К лету этого года учебные заведения Республики подготовили 377 выпускников по специальности “Сестринское дело”. Помимо того, что они получили квалификации “Младшая медицинская сестра по уходу за больными”, студенты отучились на медсестёр по физиотерапии, педиатрических и анестезистов. Также 55 выпускников “Лечебного дела” смогут быть мастерами медицинского массажа.