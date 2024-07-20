В Сыктывкаре досрочно завершился ремонт дороги на одной из улиц

В столице Коми завершился ремонт дороги на улице Морозова возле Автовокзала, а также на Лесозаводской улице. Работы планировалось завершить к 30 сентября 2024 года, но обустройство удалось закончить досрочно.

На данный момент всё ещё идут работы на Крутой улице. За неделю результат вырос на 5 процентов. От Трудовой до Красноармейской улице на Ломоносова проект готов на 75% и близится к завершению. Также на 95 процентов готова дорога Сыктывкар – Эжвинский район от улицы Малышева до Петрозаводской улицы. На 99% выполнен ремонт автодороги подъезд к кладбищу в посёлке Верхний Чов.