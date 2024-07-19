Не поите так кошку: как хозяева сокращают жизнь питомцам

Фото из архива "Про Города"

В условиях высокой температуры, которая этим летом охватила большинство регионов России, обильное потребление воды становится основой для нормального функционирования организма животных и способом предотвращения обезвоживания. Разумеется, маловероятно, что кошка будет лежать на подоконнике при температуре +35 градусов за окном. Она постарается найти прохладное и тихое место внутри квартиры, вдали от солнечных лучей.

Однако, даже в таких условиях, специалисты рекомендуют адаптировать режим питья питомца, чаще менять воду в миске или увеличить их количество, расставив дополнительные емкости по всей квартире.

Альтернативным вариантом является предложение кошке влажного корма в жаркую погоду, даже если она обычно предпочитает сухой корм.

Главное отличие между влажным и сухим кормом заключается в содержании влаги: в первом варианте её около 80%, тогда как в сухом – всего около 10%.

Ветеринары советуют, чтобы кошка потребляла около 20-40 мл воды в день на каждый килограмм своей массы. Этот объём может варьироваться в зависимости от типа корма, состояния здоровья питомца и погодных условий.

Крайне важно, чтобы кошки пили чистую воду. Необходимо ограничивать инстинкты животного, не позволяя ему пить воду, например, из унитаза или водопроводного крана.

Качество водопроводной воды оставляет желать лучшего, поскольку она содержит хлор и различные примеси, которые могут накапливаться в трубах.

Употребление такой воды может привести к проблемам с почками, мочевым пузырем, а также с иммунной и пищеварительной системами животного, что, в свою очередь, может существенно сократить продолжительность его жизни.

Вода, предназначенная для питья кошке, не должна быть кипяченой. Наилучший вариант – предоставлять питомцу бутилированную или отфильтрованную воду, сообщает progoroduhta.ru.